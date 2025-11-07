Sant’Olcese (Genova) – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina a Sant’Olcese, nell’entroterra genovese.

E’ accaduto in via Torrazza, quando il conducente dell’auto che stava percorrendo la strada ha improvvisamente notato del fumo uscire dalla parte anteriore dei veicolo e ha dato l’allarme.

Le fiamme e una densa coltre di fumo nero sono apparsi ben visibili anche a decine di metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno fin da subito avviato le operazioni per spegnere le fiamme, che sono state domate nel giro di qualche minuto.

Fortunatamente, l’uomo alla guida era riuscito a mettersi in salvo in tempo e non si registrano persone ferite o intossicate.

