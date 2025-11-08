Cantieri e lavori in provincia di Genova

Proseguono i lavori e i cantieri di manutenzione e interventi straordinari sulla rete viaria della Città Metropolitana di Genova.

In Val d’Aveto

Procedono i lavori di consolidamento e adeguamento del ponte sulla SP 75 del Penna al km 3.

Sono in fase di completamento gli interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale lungo la SP 72 di Alpepiana, che restituiscono al territorio una strada più sicura e scorrevole.

In Val Trebbia

Prosegue la posa del nuovo manto stradale sulla SP 62 Franco Rolandi in località Buffalora.

Il rifacimento del muro di contenimento al km 0 della SP 18 è quasi ultimato e si passa ora alla regimazione delle acque verso Rovegno.

In corso anche gli interventi di adeguamento funzionale del sistema di raccolta delle acque lungo i primi chilometri della SP 15 del Brugneto, in località Acquabuona (Torriglia).

Presenti sensi unici alternati con semaforo mobile lungo la SP 20 di San Marco d’Urri, tra km 14+800 e km 15+612, per lavori di posa della nuova fibra FTTH (dal 27/10 al 15/12, esclusi i festivi).

Nel Levante metropolitano

Ultimati i lavori sulla SP 26 di Valgraveglia, con nuovi cordoli e barriere di sicurezza.

In dirittura d’arrivo anche il cantiere sul ponte della SP 38 di Novano, dove si concludono le operazioni di sostituzione dei giunti di dilatazione.

In Val Fontanabuona

Avanzano i lavori di regimazione delle acque sulla SP 82 di Bargagli, nel tratto tra Sant’Alberto e Ferriere di Lumarzo, con completamento delle cunette laterali.

Sono iniziati i lavori di regimazione anche sulla SP 85 di Verzi.

Proseguono le attività di manutenzione e pulizia lungo le direttrici colpite dagli eventi alluvionali di settembre.

In Valle Scrivia e Polcevera

Proseguono nei tempi previsti i lavori di consolidamento dei ponti sulla SP 9 di Crocefieschi e il consolidamento dei cigli di valle sulla SP 8 di Vobbia, con avanzamenti regolari e controlli tecnici in corso.

Sono in vigore: senso unico alternato con semaforo sulla SP 3 di Crocetta d’Orero (Serra Riccò) tra le progressive km 5+600 e km 5+700 per lavori di regimazione acque meteoriche, attivo h24 fino al 30/11.

Sensi unici alternati sulla SP 4 di Piani di Praglia, sulla SP 5 della Bocchetta, e sulla SP 70 di Campora per posa fibra ottica e di ripristino definitivo del manto stradale, fino a fine mese.

In Valle Stura-Orba-Leira

Il cantiere della SP 64 di Acquabianca avanza con la realizzazione delle nuove spalle del ponte — un passaggio fondamentale verso la ricostruzione dell’infrastruttura.

Proseguono anche i lavori di consolidamento del ponte sulla SP 41 di Tiglieto, mentre si stanno concludendo quelli di assistenza al Comune di Campoligure per l’asfaltatura di alcune strade comunali.

Nel Golfo Paradiso

Ultima fase per i lavori di consolidamento dei cigli e sostituzione delle barriere lungo la SP 31 di San Martino di Noceto, da La Ruta di Camogli a Santa Maria del Campo (Rapallo).

In vigore senso unico alternato con movieri sulla SP 227 di Portofino, tra Portofino e Paraggi, per pulizia cunette: fino al 31/10 (con possibile riprogrammazione fino al 14/11 in caso di maltempo).

Area Ponente

Il cantiere sulla SP 58 di Lerca procede secondo programma con la costruzione delle fondazioni per il ripristino del muro d’argine sul torrente Lerone: un intervento strategico per la sicurezza del ponente genovese.