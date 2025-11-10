Genova, addio a Hostaria Ducale: il ristorante chiude dopo 7 anni

Genova – Entro la fine dell’anno, il centro di Genova dovrà fare i conti con una nuova chiusura. Si tratta del locale Hostaria Ducale, situato in salita di San Matteo. Il ristorante chiuderà dopo sette anni di attività, l’ultima cena è in programma il 31 dicembre.

“Dopo sette anni di attività, ricerca e riconoscimenti – scrivono i proprietari – Hostaria Ducale annuncia la chiusura del proprio capitolo a fine dicembre 2025. Il ristorante, punto di riferimento per la cucina gourmet nel cuore di Genova, concluderà il suo percorso con l’ultima cena il 31 dicembre.

La decisione nasce da una riflessione profonda sul presente e sul futuro della ristorazione. Dopo anni di esperienze intense e di crescita, il team sente l’esigenza di chiudere questa fase per aprirsi a nuove forme di espressione, libere dai confini dell’alta cucina tradizionale.

“Il percorso nell’alta ristorazione è stato affascinante e complesso. Oggi scegliamo di

chiudere un ciclo, con gratitudine per tu o ciò che ha rappresentato. Hostaria Ducale ha

segnato un tempo importante della nostra storia, e da quella esperienza nasce il desiderio

di esplorare direzioni completamente nuove.”

Un ringraziamento sincero va a tutte le persone che hanno reso possibile questo viaggio: al

team che ha condiviso passione e dedizione in cucina e in sala, ai collaboratori e ai partner

che hanno sostenuto il progetto, e a tutti i clienti che, con curiosità e fiducia, hanno

accompagnato Hostaria Ducale nel suo cammino. Durante i sette anni di attività, il ristorante ha ricevuto numerosi riconoscimenti e l’attenzione della stampa di settore, distinguendosi per la sensibilità estetica, la cura del dettaglio e la ricerca costante di equilibrio tra tecnica e emozione.

Con la chiusura di Hostaria Ducale si conclude un capitolo importante, ma non si apre una sua evoluzione diretta: il team è già al lavoro su un progetto totalmente nuovo, con un’identità diversa, che verrà presentato nei prossimi mesi”.

