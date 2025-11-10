lunedì 10 Novembre 2025
Genova, colpi di pistola a Borgoratti, colpita un’auto parcheggiata

vetro rottoGenova – Residenti che chiamano le forze dell’ordine segnalando rumori simili a “colpi di pistola” e un’auto con il lunotto in frantumi per un proiettile. Sono gli elementi su cui indagano le forze dell’ordine che sabato sono intervenute in via Cianciullo, a Borgoratti, per quello che sembrava un vetro infranto per rubare all’interno di una vettura parcheggiata ma che, invece, si è scoperto essere un colpo di arma da fuoco.
Il “caso” ha preso tutt’altra direzione e soprattutto bene diversa gravità e hanno trovato un senso le segnalazioni giunte al 112 di persone che raccontavano di aver sentito degli “spari”.
In via Cianciullo sono arrivati i tecnici della scientifica e con i metal detector sono stati cercati altri proiettili e bossoli per cercare di identificare l’arma che ha sparato, probabilmente una pistola.
Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma è chiaro che il fatto che siano stati sparati colpo di arma da fuoco in pieno giorno e in una via dove risiedono tante famiglie necessità di approfondimento e non può certo passare in sordina.
In primis verrà ascoltato il proprietario dell’auto che avrebbe già fatto sapere di non aver ricevuto nessuna minaccia e di non sapere nulla. Possibile quindi che l’obiettivo dei colpi non fosse lui e che, invece, la sparatoria abbia altro “significato”.
Al momento si indaga a 360 gradi, senza una specifica traccia ma nelle prossime ore potrebbero emergere delle novità importanti.
Intanto residenti e commercianti della zona di Borgoratti non nascondono preoccupazione e paura per un episodio che poteva avere ben altre conseguenze e che turba la quiete di un quartiere normalmente tranquillo.
Capire cosa sia successo diventa una priorità.
(foto di Archivio)

