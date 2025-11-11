Autostrade, incidente tra camion in A10: un uomo in gravi condizioni

Genova – Si trova ricoverato all’ospedale San Martino di Genova il camionista di 55 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente tra due mezzi pesanti avvenuto nel corso della mattinata odierna all’altezza del ponte San Giorgio, a poche centinaia di metri dallo svincolo tra l’A10 e l’A7.

I due camion si sarebbero tamponati e, oltre al 55enne ferito in modo grave, anche un altro uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale di Villa Scassi in codice giallo, quello di media gravità.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade.

Le lunghe operazioni di soccorso e di ripristino della carreggiata hanno reso necessaria la chiusura del tratto autostradale, con l’obbligo di uscita a Genova Aeroporto e le conseguenze molto pesanti sul traffico nella zona, con le code che sono aumentate e cresciute nel giro di pochi minuti. La situazione è rientrata sotto controllo nella tarda mattinata.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]