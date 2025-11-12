mercoledì 12 Novembre 2025
Ventimiglia, microcar si ribalta sull’Aurelia, traffico bloccato

ambulanza interno operatoreVentimiglia (Imperia) – Ha perso il controllo della microcar che stava guidando e si è ribaltato. E’ succcesso questa mattina mattina sulla statale Aurelia all’altezza di Latte.
Il conducente è uscito praticamente illeso dal veicolo ma le chiamate dei passanti hanno fatto scattare la macchina dei soccorsi che sono arrivati sul posto in breve tempo con i vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce Verde e le forze dell’ordine.
Il traffico è stato chiuso sulla statale per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica dai veicoli incidentati.
La microcar, infatti, si è appoggiata ad un’altra vettura nel ribaltamento.
In corso le verifiche per accertare le cause dell’incidente.

 

