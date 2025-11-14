Genova, controlli nel centro storico: chiusi due negozi, multe per 20mila euro

Genova – Nella serata di mercoledì 12 novembre i carabinieri e il personale dell’Asl hanno svolto dei controlli nel centro storico finalizzati alla verifica dell’osservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare, hanno portato alla luce numerose violazioni, con conseguenti sanzioni amministrative e provvedimenti di chiusura totale o parziale di esercizi pubblici.

In totale sono state ispezionate sei attività commerciali, di cui tre gastronomiche di asporto, un bar, un panificio ed un minimarket. Qui sono state riscontrate la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo per garantire la sicurezza degli alimenti. Inoltre, sono state rilevate delle carenze nelle procedure di scongelamento dei prodotti alimentari, nella pulizia e nella manutenzione dei locali e delle attrezzature, oltre che violazioni delle normative relative ai materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con gli alimenti.

Inoltre, in due esercizi commerciale è stata rinvenuta la presenza di insetti infestanti, che hanno reso necessaria la sospensione totale dell’attività di uno e quella parziale dell’altro, avendo quest’ultimo interessato solamente il deposito. In totale, le ispezioni hanno portato a sanzioni amministrative superiori ai 20mila euro.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]