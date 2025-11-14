Genova, da mesi si nascondeva nei boschi a San Desiderio: arrestato un latitante

Genova – Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 51 anni che da mesi di nascondeva nei boschi intorno a San Desiderio.

La segnalazione è arrivata negli scorsi giorni alla Polizia di Stato, con gli agenti che si sono subito attivati per verificare la veridicità. Ieri mattina hanno imboccato un sentiero impervio che portava nei pressi di un prefabbricato abbandonato, situato nella frazione di Pomà. Qui hanno trovato l’uomo che aveva con sé un cane in cattive condizioni di salute.

Dopo averlo identificato, è stato fermato e tratto in arresto: a seguito degli accertamenti svolti, infatti, era emerso come il 51enne fosse destinatario di una pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione per diversi reati, tra cui il furto in appartamento.

