Maltempo in arrivo in Liguria e scatta l’Allerta Gialla per temporali



Una nuova intensa perturbazione si avvicina alla Liguria e Arpal ha diffuso lo stato di Allerta Gialla per temporali per la giornata di domani, sabato 15 novembre 2025.

L’allerta sarà così suddivisa:

· Ponente (Zona A) dalle 00 alle 15 di domani

· Centro (Zona B) dalle 00 alle 18

· Versanti padani di ponente (Zona D) dalle 00 alle 18

· Versanti padani di levante (Zona E) dalle 6 alle 18

L’avvicinamento di un fronte atlantico, il cui passaggio è atteso per la giornata di Domenica, favorisce un aumento dell’instabilità a partire dalla giornata di domani Sabato 15 Novembre.

Queste le previsioni meteo di Arpal per le prossime ore:

tra il tardo pomeriggio di oggi e la sera si assisterà alla formazione di rovesci al più di moderata intensità sul Ponente e parte del Centro. Cumulate puntualmente significative su BD a fine giornata. Venti dai quadranti orientali in rinforzo e localmente forti (40-50 km/), specialmente lungo i capi costieri regionali. Mare molto mosso per onda da Sud-Est.

Durante la notte ci sarà un ulteriore peggioramento sul Centro Ponente con piogge generalmente moderate e possibili danni puntuali per piogge intense. Tra mattinata e tardo pomeriggio di domani continuerà la fase instabile prefrontale con temporali a tratti anche persistenti, i venti saranno forti (50-60 km/h) da Sud-Est su BCDE, rafficati su crinali e capi costieri.

Il mare sarà tra molto mosso e mosso su tutta la regione