Busalla, sabotati gli autovelox, cartoni per coprire le telecamere

Busalla (Genova) – Protesta goliardica contro gli autovelox presenti sulla strada che collega l’uscita autostradale con Ronco Scrivia. Ignoti hanno posizionato dei cartoni sulle paline che contengono gli autovelox in modo da “accecare” gli apparati e renderli inutilizzabili.

Un reato per il codice penale ma sono in molti, nella zona, a nascondere una certa soddisfazione per quanto avvenuto e per la decisione di protestare in modo così plateale, sebbene illegale, contro i controlli giudicati eccessivi.

Le multe si moltiplicano e sono in molti ad averne già collezionate molte, oltre ad aver perso punti sulla patente.

Un tratto di strada diritto, senza particolari “punti ciechi” e che invita a schiacciare sull’acceleratore. Una zona da controllare secondo i favorevoli ed un eccesso di zelo secondo i detrattori che vorrebbero un margine più ampio per la tolleranza della velocità massima consentita, specie di notte e nei periodi nei quali i “foresti” diminuiscono e non si ammassano nella vallata come nel periodo estivo.

Qualcuno, forse stanco di prendere sanzioni o forse in vena di uno scherzo da buontemponi, ha colto l’occasione ed è passato “all’azione”.

Le telecamere sono state coperte dai cartoni e, per una notte, nessuno è stato multato ma è probabile che le forze dell’ordine passino al contrattacco e che vengano istituite delle contromisure oltre ad indagare sui possibili responsabili.

