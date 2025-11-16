domenica 16 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaMaltempo a Genova, allagato il sottopasso di via Milano
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSan Teodoro

Maltempo a Genova, allagato il sottopasso di via Milano

Redazione Liguria
0

polizia locale GenovaGenova – Ancora pioggia e temporali sulla città e nuovi disagi per la circolazione stradale con il sottopasso di via Milano chiuso a causa di allagamento.
Le forti precipitazioni in atto non riescono ad essere smaltite da una rete di scarico che evidentemente mostra segni di problematiche e criticità da approfondire e il sottopasso si è riempito d’acqua e risulta non percorribile in direzione via Milano vecchia.
La polizia locale è sul posto è segnala che il passaggio è invece aperto in direzione via di Francia.
Resta allagato e inagibile anche il sottopasso di Brin, a Certosa e risulta chiusa per danni da maltempo anche via Rubaldo Merello a Molassana.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza soccorsi

Grave incidente sull’Autostrada A12 tra Sestri Levante e Deiva in zona...

Cronaca
Metropolitana Genova nuovo treno

Maltempo a Genova, provvedimenti AMT per l’Allerta Arancione

Cronaca
Prà container caduti Terminal PSA

Maltempo a Genova, container caduti sulla passeggiata a Pra’, protesta il...

Cronaca
allerta arancione Liguria

Allerta Arancione per temporali dalle 12 su tutta la Liguria

Cronaca