Maltempo a Genova, allagato il sottopasso di via Milano

Genova – Ancora pioggia e temporali sulla città e nuovi disagi per la circolazione stradale con il sottopasso di via Milano chiuso a causa di allagamento.

Le forti precipitazioni in atto non riescono ad essere smaltite da una rete di scarico che evidentemente mostra segni di problematiche e criticità da approfondire e il sottopasso si è riempito d’acqua e risulta non percorribile in direzione via Milano vecchia.

La polizia locale è sul posto è segnala che il passaggio è invece aperto in direzione via di Francia.

Resta allagato e inagibile anche il sottopasso di Brin, a Certosa e risulta chiusa per danni da maltempo anche via Rubaldo Merello a Molassana.