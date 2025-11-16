domenica 16 Novembre 2025
Maltempo a Genova, sgomberata nella notte la frana di Pegli

Pegli via Nicoloso da Recco Genova franaGenova – Hanno lavorato per tutta la notte, anche sotto la pioggia dei nuovi temporali, tecnici e operai di Aster, impegnati nella bonifica della grossa frana caduta in via Nicoloso da Recco, a Pegli.
Mentre altre squadre operavano in diversi punti della città, sempre per ripristinare i danni del maltempo, in via Niccolosio da Recco si è lavorato tutta la notte per rimuovere i detriti della frana: oltre 150 m³ di terra e pietre sono stati sgomberati in poche ore.
La strada è stata sgomberata a tempo di record e messa in sicurezza per poter essere riaperta al traffico.
Numerosi interventi anche in altre zone della città, come via Calda, dove è stato messo in sicurezza un tratto interessato dal cedimento di un muro.
Il pronto intervento ha operato ininterrottamente per affrontare le criticità più urgenti.
Intanto il settore verde è attivo su tutto il territorio, impegnato nella gestione di alberature e aree verdi colpite dal maltempo con gli interventi più complessi in via Martiri e questa mattina in Via della Pineta, per una grande pianta in bilico sulla strada.
frana Pegli via Nicoloso da Recco
