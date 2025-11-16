Genova – Proseguono i danni e i disagi causati dall’intensa ondata di maltempo che in questo fine settimana sta coinvolgendo Genova e la Liguria, dove nelle scorse ore sono caduti diversi millimetri di acqua e dove Arpal ha prolungato l’Allerta Meteo Arancione fino a mezzanotte.
Dopo una notte che ha reso necessari decine di interventi da parte dei vigili del fuoco, questa mattina un albero è crollato improvvisamente sulla carreggiata sulle alture di Marassi, in via Tortona.
Fortunatamente, al momento della caduta non era presente alcun mezzo di passaggio o alcun pedone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha messo in sicurezza l’area e chiuso momentaneamente la circolazione veicolare. La strada è stata riaperta dopo circa un’ora.
Maltempo Genova, crolla un albero in via Tortona: strada chiusa
