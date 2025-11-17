Bogliasco, frana sulle alture, evacuate due persone

Bogliasco (Genova) – Il maltempo continua a causare danni in Liguria. Due persone sono state costrette a lasciare la loro abitazione, in frazione Sessarego, nel territorio del comune di Bogliasco a causa del cedimento di un muraglione che è franato sulla proprietà sottostante.

Il cedimento è avvenuto nella serata di ieri e i vigili del fuoco sono arrivati per un sopralluogo e per mettere in sicurezza le famiglie che abitano nel tratto di strada interessato dal cedimento.

Due persone sono state invitate a lasciare, per precauzione, la casa dove abitano e hanno trascorso la notte presso amici.

In mattinata arriveranno i tecnici del Comune per accertare se la casa è abitabile e quali interventi dovranno essere realizzati per ripristinare la sicurezza.

Il timore è che nuove piogge possano attivare la frana portando ad altro crollo di materiale.