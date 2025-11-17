lunedì 17 Novembre 2025
Maltempo a Genova, crolla muraglione a Marassi

marassi frana salita orsoGenova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito per il crollo di un muraglione in salita dell’orso, nel quartiere di Marassi. Il cedimento è avvenuto nella serata di ieri con la caduta di massi e terra sulla scalinata sottostante e subito sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il muraglione.
La zona è quella di via della zebra, la mattonata che da via biga porta in via Fereggiano.
In mattinata dovrebbero tornare i tecnici del Comune per accertare l’entità dei danni e valutare gli interventi da fare per rimettere in sicurezza il passaggio delle persone.
In atto anche la valutazione di chi dovrà intervenire tra privato e Comune.
Il maltempo continua a creare danni e disagi anche mentre la perturbazione si allontana dalla Liguria a causa del terreno intriso d’acqua e che non risce a scaricare.
Piccole fratture nei muraglioni possono cedere all’improvviso causando danni anche considerevoli.

