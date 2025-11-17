Rapallo, frana sulla strada per il Santuario di Montallegro

Rapallo (Genova) – Una grossa frana si è abbattura nella serata di ieri sulla strada che porta al Santuario di Montallegro, sulle alture della cittadina del tigullio e sta creando forti difficoltà per circa 400 persone che abitano nella zona e che sono costrette ad una lunga deviazione per raggiungere il centro abitato.

Enorni massi sono caduti lungo il pendio sino a colpire e distruggere alcune auto parcheggiate in via Fratelli Betti.

I vigili del fuoco e le squadre della protezione civile hanno già verificato che nelle vetture non ci fosse nessuno e sono pronte ad intervenire nel caso di ulteriori emergenze mentre o tecnici comunali stanno vagliando l’intervendo da fare per liberare la strada appena il movimento franoso si sarà assestato e saranno cessate le piogge.

La zona della frazione di San Maurizio non è isolata ma le difficoltà sono pesanti e si è deciso di far arrivare un’ambulanza nella zona per limitare i tempi di intervento nel caso di emergenze.

