mercoledì 19 Novembre 2025
Genova, barca affonda nel Porto Antico, arrivano i vigili del fuoco

Redazione Liguria
barca affondata Porto Antico GenovaGenova – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina con il nucleo sommozzatori nell’area del Porto Antico per una imbarcazione di sette metri ormeggiata che era semi affondata.
Grazie all’uso di speciali palloni che vengono gonfiati con l’aria delle bombole, sono riusciti a riportarla in linea di galleggiamento e tamponare la falla
(Foto dei Vigili del Fuoco)

