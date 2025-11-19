Genova, barca affonda nel Porto Antico, arrivano i vigili del fuoco

Genova – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina con il nucleo sommozzatori nell’area del Porto Antico per una imbarcazione di sette metri ormeggiata che era semi affondata.

Grazie all’uso di speciali palloni che vengono gonfiati con l’aria delle bombole, sono riusciti a riportarla in linea di galleggiamento e tamponare la falla

(Foto dei Vigili del Fuoco)