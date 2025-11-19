Meteo Liguria, tornano nuvole e pioggia, temperature in brusco calo

Correnti umide e fredde dal Nord Europa portano in Liguria un aumento della nuvolosità ed un abbassamento consistente delle temperature. Possibili rapidi rovesci nella giornata di oggi, mercoledì 19 novembre 2025.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del tempo di Limet Liguria per le prossime ore:

aumento repentino della nuvolosità in mattinata con cieli molto nuvolosi su tutti i settori e possibili deboli piovaschi sul Tigullio e localmente sulle coste Imperiesi; Qualche schiarita sull’estremo Levante.

Nel corso del pomeriggio rovesci intermittenti andranno ad interessare l’estremo Ponente e il settore centrale, con possibili stacchi moderati sul Genovese dopo il tramonto, specie nelle aree dell’immediato entroterra e sulle dorsali Appenniniche, in estensione al Levante regionale in serata.

Possibili fiocchi sul comparto delle Alpi liguri tra pomeriggio e serata al di sopra dei 1000-1200 MT.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente. Moderati da Sud-Est sotto costa a Levante.

Mare stirato sotto costa in mattinata. Da mosso a molto mosso tra pomeriggio e serata, con locali rinforzi a levante verso la mezzanotte.

Temperature in calo sia nei valori massimi che in quelli minimi.

Gelate diffuse nelle aree dell’entroterra e valori diffusamente negativi in quota a partire dalla serata.

Sulla costa previste temperature minime tra +6°C/+12°C e massime tra +11°C/+16°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+5°C e massime tra +6°C/+12°C.