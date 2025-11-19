mercoledì 19 Novembre 2025
Tragedia a Varese Ligure, donna trovata morta nel greto del fiume

Redazione Liguria
carabinieri autoVarese Ligure (La Spezia) – Una tragedia si è consumata questa mattina a Varese Ligure, in località San Pietro Vara, dove una donna è stata trovava senza vita nel greto del fiume.
Si tratterebbe di una donna di mezza età residente a Massa Carrara che si era allontana da casa ieri sera. L’allarme era stato lanciato dal figlio e le ricerche erano state avviate nelle ore successive.
Il ritrovamento avvenuto nelle scorse ore ha fatto scattare le indagini da parte dei carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti necessari a ricostruire le ultime ore di vita della donna. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.
