Tragedia a Varese Ligure, donna trovata morta nel greto del fiume

Varese Ligure (La Spezia) – Una tragedia si è consumata questa mattina a Varese Ligure, in località San Pietro Vara, dove una donna è stata trovava senza vita nel greto del fiume.

Si tratterebbe di una donna di mezza età residente a Massa Carrara che si era allontana da casa ieri sera. L’allarme era stato lanciato dal figlio e le ricerche erano state avviate nelle ore successive.

Il ritrovamento avvenuto nelle scorse ore ha fatto scattare le indagini da parte dei carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti necessari a ricostruire le ultime ore di vita della donna. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.

