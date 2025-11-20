Imperia, assessore propone “indagini” su consigliere di opposizione, Scajola lo sfiducia

Imperia – «In riferimento al messaggio pubblicato dall’assessore Antonio Gagliano sulla chat privata di maggioranza durante l’ultimo consiglio comunale e oggi apparso sui giornali, comunico che in data odierna ho convocato l’assessore Gagliano per un confronto e un dialogo su quanto accaduto». Lo ha comunicato il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, a seguito dello scandalo suscitato dalla pubblicazione del messaggio che sarebbe stato inviato sulla chat della maggioranaza che guida il Comune dall’assessore Gagliano.

Un messaggio in cui l’assessore proporrebbe approfondimenti sulla vita del consigliere Luciano Zarbano, del gruppo Imperia senza padroni, autore di una dura opposizione ad alcune proposte.

Mentre la vicenda surriscalda il dibattito politico, il sindaco Scajola ha comunicato di aver deciso per la rimozione dell’incarico dell’assessore in attesa che le indagini accertino come si sono svolti i fatti. Una sorta di “sospensione preventiva” per prendere le distanze in modo deciso ed inequivocabile con comportamenti che, se confermati, risulterebbero molto gravi.

Le polemiche erano divampate a seguito delle indiscrezioni di Stampa secondo cui, subito dopo un duro confronto tra l’assessore alla polizia locale e il consigliere di opposizione, sarebbe comparso, nella chat whatsapp in uso nella maggioranza, di riferimenti a verifiche sul consigliere, su eventuali “abusi edilizi” o “passi carrabili”. Parole equivocabili che hanno fatto pensare ad una volontà di ritorsione sul consigliere che si oppone democraticamente alle proposte e iniziative della maggioranza che guida il Comune.

Dopo le polemiche roventi sui sociale e le dichiarazioni degli interessati, il primo cittadino Scajola ha deciso di sospendere l’assessore sino a completo chiarimento di quanto effettivamente successo.