Qualità della vita 2025, la classifica in Liguria: La Spezia supera Genova

Liguria – Negli scorsi giorni ItaliaOggi ha pubblicato la classifica sulla Qualità della Vita 2025 di tutti i capoluoghi di provincia italiani.

La classifica di Italia Oggi – Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, è stilata sulla base di 92 indicatori, suddivisi in nove macro-categorie: “Affari e Lavoro”, “Ambiente”, “Istruzione”, “Popolazione”, “Reati e Sicurezza”, “Reddito e Ricchezza”, “Salute”, “Sicurezza Sociale” e “Turismo e Cultura”.

In vetta alla classifica si conferma Milano, come accaduto lo scorso anno. Rimane al secondo posto anche Bolzano, mentre al terzo sale Bologna. Chiudono la top 5 Firenze e Monza.

Bisogna scendere molto più in basso per trovare i quattro capoluoghi della Liguria: il primo è La Spezia, che scavalca Genova e sale in 46esima posizione. Poi si trova proprio il capoluogo, che perde ben dodici posizioni e scende fino al 55° posto. Poco dopo ecco Savona (61esima) e Imperia (63esima).

