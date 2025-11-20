giovedì 20 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaQualità della vita 2025, la classifica in Liguria: La Spezia supera Genova
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaLa Spezia

Qualità della vita 2025, la classifica in Liguria: La Spezia supera Genova

Redazione Liguria
0

Porto di Genova - LanternaLiguria – Negli scorsi giorni ItaliaOggi ha pubblicato la classifica sulla Qualità della Vita 2025 di tutti i capoluoghi di provincia italiani.
La classifica di Italia Oggi – Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, è stilata sulla base di 92 indicatori, suddivisi in nove macro-categorie: “Affari e Lavoro”, “Ambiente”, “Istruzione”, “Popolazione”, “Reati e Sicurezza”, “Reddito e Ricchezza”, “Salute”, “Sicurezza Sociale” e “Turismo e Cultura”.
In vetta alla classifica si conferma Milano, come accaduto lo scorso anno. Rimane al secondo posto anche Bolzano, mentre al terzo sale Bologna. Chiudono la top 5 Firenze e Monza.
Bisogna scendere molto più in basso per trovare i quattro capoluoghi della Liguria: il primo è La Spezia, che scavalca Genova e sale in 46esima posizione. Poi si trova proprio il capoluogo, che perde ben dodici posizioni e scende fino al 55° posto. Poco dopo ecco Savona (61esima) e Imperia (63esima).
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
coda autostrada Genova Aeroporto

Autostrade, situazione sempre più critica. In migliaia in coda con motori...

Cronaca
neve strada spazzaneve

Meteo Liguria, prima neve a Santo Stefano d’Aveto. Possibili nevicate a...

Cronaca

Genova, non solo le Autostrade: traffico e code anche in città

Cronaca
coda a7 direzione mare Bolzaneto

Traffico in tilt sulle autostrade attorno a Genova

Cronaca