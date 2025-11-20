Santo Stefano d’Aveto, prima neve al Prato della Cipolla

Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Prato della Cipolla imbiancato e panorama decisamente invernale per la località del levante ligure dove in inverno si può sciare.

La webcam del rifugio che si trova in cima alla seggiovia del Groppo Rosso restituisce immagini tipicamente invernali e mostra la Natura del luogo immersa nella neve.

Prime imbiancate che si spera siano ben auguranti per la stagione sciistica e richiamano già alle prime escursioni con ciaspole e tra la neve.

La webcam del rifugio del Prato della Cipolla, intanto, segnala un aumento delle “connessioni”. In gran parte sono i curiosi che aspettano l’ormai tradizionale scultura fallica che accompagna che alcuni goliardi del posto realizzano quando arriva la neve. Una sorta di rito propiziatorio per una buona stagione invernale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]