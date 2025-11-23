San Fruttuoso, paura in via Berghini, fiamme in un circolo ricreativo

Genova – E’ stato distrutto dalle fiamme il circolo ricreativo di via Berghini, sulle alture di San Fruttuoso dove questa mattina, poco dopo le sei, si è sviluppato un furioso incendio.

L’allarme è scattato quando i residenti della zona hanno visto una colonna di fumo che si alzava dai locali del circolo ed hanno chiamato il 112 facendo intervenire i vigili del fuoco.

All’arrivo dei pompieri, però gran parte del locale, realizzato in legno, era ormai distrutto e non è rimasto che spegnere le fiamme e iniziare le operazioni di bonifica e di ricerca delle cause del rogo.

Messa in sicurezza anche una bombola di gas GPL presente nei locali e che, fortunatamente non è esplosa.

Nessuno è rimasto ferito nell’incendio ma i danni sono rilevanti.

