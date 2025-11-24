Chiavari, deruba un un uomo e scappa: 45enne in manette

Chiavari (Genova) – Un uomo di 45 anni è stato arrestato per aver derubato un rappresentate di merci che aveva lasciato il mezzo in sosta mentre era intento a scaricare del materiale.

É accaduto nell’entroterra di Chiavari. Il malvivente, accorgendosi della scena, ha atteso un momento di distrazione dell’uomo e ne ha approfittato per sottrargli la giacca lasciata a bordo del mezzo, contenente tra l’altro due telefoni cellulari, il portafoglio e circa 200 euro in contanti.

Dopo che si è accorta di quanto avvenuto, la vittima del furto ha allertato i carabinieri che si sono messi fin da subito alla ricerca del responsabile. Il 45enne è stato individuato poco distanza, ancora in possesso dell’intera refurtiva che è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

Nei suoi confronti è scattato l’arresto: dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato e porto di oggetti od armi atte ad offendere perché trovato in possesso di un coltello.

