Genova, domani torna il Mercatino di San Nicola

Genova – Con l’avvicinarsi del periodo natalizio iniziano eventi, fiere e mercatini che per tutto il mese di dicembre caratterizzeranno Genova e la Liguria.

Tra questi c’è anche il Mercatino di San Nicola, situato in piazza Piccapietra e giunto ormai alla sua 39esima edizione.

Il via all’appuntamento fisso per migliaia di genovesi è previsto per la giornata di domani. Il mercatino rimarrà aperto fino a martedì 23 dicembre.

“Torna il Mercatino di San Nicola! Da sabato 29 novembre in Piazza Piccapietra, il tradizionale mercatino della solidarietà torna più belle che mai. Associazioni, nuovi stand, musica ed eventi per bambini: come sempre, tutto il ricavato va in beneficenza. Da 39 anni il Natale solidale dei genovesi”, hanno scritto gli organizzatori annunciandole l’apertura con un post condiviso sui propri canali social.

