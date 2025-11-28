Sciopero generale, il corteo è arrivato in via Albertazzi

Genova – Prosegue la giornata di sciopero generale a Genova. Il corteo che è partito questa mattina davanti alla stazione di Brignole ha raggiunto pochi minuti fa via Albertazzi, ossia la destinazione finale.

I manifestanti hanno camminato lungo le principali strade della città: da Brignole sono passati in via XX Settembre, per poi transitare in zona Corvetto, alla Nunziata, in via Gramsci e, appunto, presso varco Albertazzi.

É stata una mattinata di chiusure e deviazioni al traffico lungo le principali strade della città, con un intenso lavoro da parte degli agenti della polizia locale. Le strade sono state piano piano tutte riaperte, mentre rimangono attive le chiusure lungo le vie limitrofe a varco Albertazzi.

Nelle prossime ore sono previsti gli ultimi interventi di alcuni dei partecipanti. Domani, invece, è in programma a Roma la manifestazione nazionale a sostegno della Palestina.

