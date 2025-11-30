Genova, fiamme in un appartamento in via Bobbio, due feriti

Genova – Fiamme che escono dalle finestre e due persone ricoverate in ospedale per un principio di intossicazione. E’ il primo bilancio dell’incendio divampato nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento di via Bobbio, in Valbisagno.

L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato del fumo e poi delle fiamme uscire da una finestra e hanno chiamato il 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

I pompieri hanno fatto evacuare il palazzo e hanno soccorso due persone che presentavano sintomi di principio di intossicazione da fumo.

Le persone sono state trasferite in ospedale e i vigili del fuoco hanno spento le fiamme iniziando poi le operazioni di bonifica, di verifica dei danni e le prime indagini per accertare l’origine del rogo.

Disagi al traffico durante l’intervento dei pompieri per la chiusura della strada per consentire le operazioni di soccorso e di spegnimento.

