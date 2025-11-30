domenica 30 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, fiamme in un appartamento in via Bobbio, due feriti
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriMarassiStaglieno

Genova, fiamme in un appartamento in via Bobbio, due feriti

Redazione Liguria
0

Incendio via BobbioGenova – Fiamme che escono dalle finestre e due persone ricoverate in ospedale per un principio di intossicazione. E’ il primo bilancio dell’incendio divampato nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento di via Bobbio, in Valbisagno.
L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato del fumo e poi delle fiamme uscire da una finestra e hanno chiamato il 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.
I pompieri hanno fatto evacuare il palazzo e hanno soccorso due persone che presentavano sintomi di principio di intossicazione da fumo.
Le persone sono state trasferite in ospedale e i vigili del fuoco hanno spento le fiamme iniziando poi le operazioni di bonifica, di verifica dei danni e le prime indagini per accertare l’origine del rogo.
Disagi al traffico durante l’intervento dei pompieri per la chiusura della strada per consentire le operazioni di soccorso e di spegnimento.

notizia in aggiornamento

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Incendio via Bobbio

Genova, appartamento a fuoco in via Bobbio: soccorsi sul posto

Cronaca
cinghiali via Biga

Genova, cinghiali per strada in pieno giorno: accade a Molassana

Cronaca
Teatro Ariston Sanremo 2024

Sanremo 2026, annunciati i big in gara: c’è anche un genovese

Cronaca
Corteo Cgil Sopraelevata sciopero generale 3 ottobre

Venerdì 12 dicembre nuovo sciopero generale, corteo a Genova

Cronaca