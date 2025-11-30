Venerdì 12 dicembre nuovo sciopero generale, corteo a Genova

Genova – Dopo quello del venerdì appena trascorso, il capoluogo è atteso ad un altro venerdì di disagi causato dallo sciopero generale proclamato dalla Cgil per venerdì 12 dicembre. Nel mirino dei sindacati e dei manifestanti la Legge di Bilancio 2026.

“Il 12 dicembre – scrivono gli organizzatori – anche a Genova scendiamo in piazza per dire no a una Legge di Bilancio ingiusta e per rivendicare diritti, equità e dignità per tutte e tutti.

Scioperiamo perché:

– Servono aumenti veri di salari e pensioni

– Va fermato l’innalzamento dell’età pensionabile

– Bisogna investire su sanità e istruzione, non sul riarmo

– La precarietà va combattuta, non alimentata.

– Servono politiche industriali e del terziario all’altezza.

– Serve una riforma fiscale equa e progressiva.

Concentramento presso la Stazione Marittima a Genova – ore 9.00. A seguire corteo cittadino e comizio conclusivo davanti alla Prefettura di Genova in Largo Lanfranco, con Pino Gesmundo, Segretario nazionale Cgil. Per un Paese più giusto”.

