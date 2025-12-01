Ex Ilva, prosegue la protesta a Cornigliano: in settimana possibile nuovo incontro a Roma

Genova – La nuova settimana si è aperta con la protesta dei lavoratori ex Ilva che dopo la fumata nera di venerdì scorso a Roma hanno ripreso il presidio già organizzato due settimane fa a Cornigliano.

Con le proteste dei lavoratori sono riprese anche le modifiche alla viabilità e nel corso della giornata odierna – soprattutto a partire dalla seconda metà del pomeriggio, in occasione dell’ora di rientro a casa di migliaia di persone – sono attesi nuovi disagi, simili a quelli che un paio di settimane fa avevano di fatto bloccato la città, spezzandola in due.

Questa mattina in piazza Savio è intervenuta anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, che ha chiesto degli interventi immediati e un nuovo incontro con il Ministro Adolfo Urso. Non si esclude che un incontro a Roma con al ministero possa svolgersi in settimana, mentre i lavoratori sarebbero intenzionati a mantenere il presidio proprio fino a venerdì.

Se così fosse, si prospetterebbero cinque giorni di fuoco per la viabilità nel capoluogo, sia per quanto riguarda il nodo autostradale che lungo le principali direttrici cittadine.

