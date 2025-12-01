lunedì 1 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeVarieMeteo Liguria, il mese di dicembre inizia con il maltempo
Varie

Meteo Liguria, il mese di dicembre inizia con il maltempo

Redazione Liguria
0

meteo Liguria lunedì 1 dicembre 2025Il mese di dicembre inizia con il maltempo e la prima perturbazione sta portando nuvole e pioggia sulla Liguria già dalla scorsa notte. A seguire qualche giorno di instabilità con minor probabilità di piogge intense.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 1 dicembre 2025:
Al mattino, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sull’intero territorio regionale.
Attesi rovesci, anche a carattere temporalesco, sul centro-levante, più asciutto con qualche schiarita a ponente; tuttavia, non si escludono dei piovaschi o breve rovesci, in particolar modo sull’imperiese.
Dalle ore centrali della giornata, si assisterà ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma saranno possibili rovesci o temporali sul Golfo che, nel corso delle ore pomeridiane, potranno coinvolgere alcuni tratti costieri del settore centrale.
Qualche debole precipitazione potrà interessare anche i versanti padani occidentali, nevosa oltre i 1000-1200 metri sulle Alpi Liguri.
Venti fino a metà pomeriggio, deboli o moderati dai quadranti orientali a levante, da Nord sul centro-ponente.
In tale contesto, saranno possibili raffiche fino a tesi o forti tra genovesato e savonese.
A seguire, la ventilazione si disporrà da settentrione sull’intera Regione, con intensità moderata, ma sono attesi ulteriori rinforzi tra Genova e Capo Mele.
Mare mosso, fino a molto mosso sul Golfo.
Temperature minime in aumento sul levante, specie interno, stazionarie o in lieve calo altrove. Massime stabili a levante, in lieve calo sul resto della Regione.
Sulla costa previste temperature minime tra +6°C/+12°C e massime tra +11°C/+15°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -2°C/+6°C e massime tra +6°C/+10°C.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
olio su strada

Genova, olio su strada a Sestri Ponente, pericolo per moto e...

Cronaca
Natale 2024 Genova albero piazza De Ferrari

Genova, quest’anno niente albero tagliato per Natale

Cronaca
Pioggia ombrello

Maltempo in Liguria, peggioramento in arrivo dalla Francia

Cronaca
vigili del fuoco archivio

Genova, fiamme in un appartamento in via Bobbio, due feriti

Cronaca