Meteo Liguria, il mese di dicembre inizia con il maltempo

Il mese di dicembre inizia con il maltempo e la prima perturbazione sta portando nuvole e pioggia sulla Liguria già dalla scorsa notte. A seguire qualche giorno di instabilità con minor probabilità di piogge intense.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 1 dicembre 2025:

Al mattino, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sull’intero territorio regionale.

Attesi rovesci, anche a carattere temporalesco, sul centro-levante, più asciutto con qualche schiarita a ponente; tuttavia, non si escludono dei piovaschi o breve rovesci, in particolar modo sull’imperiese.

Dalle ore centrali della giornata, si assisterà ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma saranno possibili rovesci o temporali sul Golfo che, nel corso delle ore pomeridiane, potranno coinvolgere alcuni tratti costieri del settore centrale.

Qualche debole precipitazione potrà interessare anche i versanti padani occidentali, nevosa oltre i 1000-1200 metri sulle Alpi Liguri.

Venti fino a metà pomeriggio, deboli o moderati dai quadranti orientali a levante, da Nord sul centro-ponente.

In tale contesto, saranno possibili raffiche fino a tesi o forti tra genovesato e savonese.

A seguire, la ventilazione si disporrà da settentrione sull’intera Regione, con intensità moderata, ma sono attesi ulteriori rinforzi tra Genova e Capo Mele.

Mare mosso, fino a molto mosso sul Golfo.

Temperature minime in aumento sul levante, specie interno, stazionarie o in lieve calo altrove. Massime stabili a levante, in lieve calo sul resto della Regione.

Sulla costa previste temperature minime tra +6°C/+12°C e massime tra +11°C/+15°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -2°C/+6°C e massime tra +6°C/+10°C.