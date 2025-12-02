La Spezia, trovato morto nel McDonald’s, la vittima era Paolo Dadà

La Spezia – Sarà quasi certamente l’autopsia a chiarire le cause del decesso del 53enne trovato morto all’interno del McDonald’s di via della Pianta, ieri mattina.

L’uomo, Paolo Dadà è stato ritrovato a terra, nel locale del bagno, e nonostante l’intervento del personale e poi dei sanitari del 118 non si è potuto far nulla per salvargli la vita.

L’allarme è scattato intorno alle 11 quando è stato segnalata la presenza di una persona chiusa nel bagno e che non rispondeva.

La porta, chiusa dall’interno, è stata chiusa e l’uomo è stato trovato ormai morto.

L’intervento del 118 non ha potuto salvarlo e nel locale sono arrivate anche le forze dell’ordine ed il medico legale che non ha evidenziato segni di violenza o di aggressione.

Il corpo senza vita è stato così trasferito in obitorio dove potrebbe essere eseguita l’autopsia per chiarire le cause del decesso, forse un malore improvviso.

Paolo Dadà viveva nel quartiere di Melara dove era piuttosto conosciuto e la notizia della sua scomparsa ha suscitato stupore e cordoglio espresso sui social.

