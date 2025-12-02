martedì 2 Dicembre 2025
Savona, donna investita in centro, ancora caccia al pirata della strada

ambulanza soccorsiSavona  – E’ ancora caccia al pirata della strada per la pensionata investita ieri sera, intorno alle 18, in corso Vittorio Veneto.
L’anziana stava attraversando la strada quando è sopraggiunto un veicolo che l’ha investita e gettata a terra per poi allontanarsi senza prestare soccorso.
La donna è stata soccorsa e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo mentre le forze dell’ordine stanno cercando di individuare l’auto che ha causato l’incidente e che è fuggita.
In corso l’esame delle riprese video delle telecamere della zona e l’acquisizione delle testimonianze di persone presenti che hanno assistito all’incidente e potrebbero aver preso targa e modello dell’auto.
Il conducente del veicolo verrà denunciato per omissione di soccorso e se la donna investita dovesse perdere la vita rischia l’imputazione per omicidio stradale.
L’appello delle forze dell’ordine è rivolto ad eventuali testimoni che possono recarsi negli uffici di polizia locale, carabinieri e polizia di Stato per raccontare quanto hanno visto e fornire eventuali elementi utili ad individuare il pirata della strada.

