Ex Ilva, riaperta la Guido Rossa in entrambe le direzioni

Genova – Questa mattina intorno alle ore 11 la strada Guido Rossa è stata riaperta in entrambe le direzioni. Rimane la chiusura del varco per piazza Savio, così come il presidio e la chiusura anche di via Cornigliano.

Si tratta di un alleggerimento del blocco – del quale non si conosce al momento la durata -, ma la mobilitazione dei lavoratori ex Ilva non si ferma.

Domani, infatti, è previsto lo sciopero generale dei metalmeccanici indetto da Fiom Cgil e Fim Cisl, al quale non prenderà parte invece Uilm che tramite una nota ha ribadito il sostegno alla proteste dei lavoratori ma ha preso le distanze dallo sciopero proclamato dalle altre sigle sindacali.

Con la riapertura della Guido Rossa torna percorribile un importante collegamento tra il centro della città e il ponente cittadino, che negli ultimi giorni era stato possibile soltanto lungo l’Autostrada oppure tramite strade secondarie.

