Ricercato per un tentato omicidio a Catania, fermato su un treno per Genova

Genova – É stato fermato mentre si trovava a bordo di un treno diretto a Genova l’uomo di 30 anni che è accusato di un tentato omicidio a Catania.

I fatti risalgono allo scorso mese di agosto e sono avvenuti nella zona del mercato storico per futili motivi: secondo quanto ricostruito, tra i due sarebbe nato un diverbio che è degenerato con l’aggressione della vittima che è stata raggiunta con diverse coltellate al volto, al fianco e ad un braccio.

Il 30enne aveva fatto perdere le proprie tracce nel giro di pochi minuti, mentre i sanitari del 118 giunti sul posto avevano preso in cura il ferito per poi trasportarlo all’ospedale.

L’uomo è stato fermato in Toscana su un treno diretto nel capoluogo ed è stato trasferito in un carcere a Firenze: dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.

