Bergeggi, auto ribaltata sull’Aurelia, conducente ferito

Bergeggi (Savona) – Migliorano, in ospedale, le condizioni dell’automobilista coinvolto questa mattina, intorno alle 11, in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Aurelia.

Per cause ancora da accertare la persona ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata dopo un urto a lato strada.

I Vigili del Fuoco di Savona sono intervenuti per liberare la persona intrappolata all’interno e che è stata estratta ed affidata al personale medico e sanitario del 118 intervenuto con automedica e ambulanza.

La vettura è stata poi rimossa per liberare la strada.