giovedì 4 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaBergeggi, auto ribaltata sull'Aurelia, conducente ferito
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Bergeggi, auto ribaltata sull’Aurelia, conducente ferito

Redazione Liguria
0

auto ribaltata Bergeggi 4 dicembre 2025Bergeggi (Savona) – Migliorano, in ospedale, le condizioni dell’automobilista coinvolto questa mattina, intorno alle 11, in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Aurelia.
Per cause ancora da accertare la persona ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata dopo un urto a lato strada.
I Vigili del Fuoco di Savona sono intervenuti per liberare la persona intrappolata all’interno e che è stata estratta ed affidata al personale medico e sanitario del 118 intervenuto con automedica e ambulanza.
La vettura è stata poi rimossa per liberare la strada.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Porto di genova navi

Tassa per i crocieristi, rivolta degli operatori contro il Comune di...

Cronaca
compra oro sequestro

Compro Oro, a Genova sequestro da 2,5 milioni di euro

Cronaca
galleria felettino

La Spezia, variante Aurelia, abbattuto ultimo diaframma della galleria Felettino

Cronaca
incidente a7 4 dicembre 2025

Incidente sull’autostrada A7, cisterna carica di GPL sbatte contro guard rail

Cronaca