Savona, gioielli Chanel, Van Cleef e Louis Vitton falsi in vendita per Natale

Savona – Vendevano richiestissimi gioielli con i marchi famosi di Chanel, Van Cleef e Louis Vitton ma tutti falsi. La guardia di finanza di Savona ha messo a segno un sequestro di materiale contraffatto in diversi negozi della provincia che esponevano il materiale, pronto a trasformarsi in regali di Natale.

Natale “salvato” dai finanzieri del comando provinciale di Savona, grazie a capillari e incisive attività investigative condotte nel settore della lotta alla contraffazione che ha portato al sequestro di centinaia di gioielli ed accessori per l’abbigliamento e l’estetica in argento come orecchini, collane e braccialetti che riportavano marchi di maison di lusso, come Chanel, Van Cleef e Louis Vuitton, richiestissimi proprio nel periodo nel quale si fanno acquisti per le festività natalizie.

I militari del Gruppo, dopo aver individuato diversi esercizi commerciali che esponevano, invetrina, gioielli con i monogrammi di marchi famosi del lusso e sospettando la dubbia l’autenticità, hanno scattato foto del materiale per poi inviarle ad esperti di settore nell’ambito della tutela del diritto di proprietà industriale, con uno speciale focus nei settori della moda, dei beni di lusso e dei prodotti di eccellenza.

Avuto conferma della non autenticità dei monili in vendita per caratteristiche costruttive, tipologia dei materiali impiegati, i finanzieri si sono recati presso i punti vendita e hanno sequestrato i prodotti e denunciato i titolari con conseguente inoltro di notizia di reato indirizzata alla locale Procura della Repubblica.

Sono così stati denunciati 6 titolari o rappresentanti legali dei punti vendita con ipotesi di reato collegate dagli artt. 474 e 648 del codice penale (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione).

I beni sequestrati, avrebbero generato un incasso alla vendita di oltre 20 mila euro.