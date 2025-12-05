Autostrade, incidente in A26: un ferito e lunghe code

Genova – Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 5 dicembre, lungo il primo tratto dell’A26, sulla carreggiata che viaggia in direzione nord.

Il sinistro stradale ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante che è andato a sbattere a lato strada. L’autista è stato soccorso dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto ed è stato trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino di Genova.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche il personale di autostrade e le forze dell’ordine.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code in direzione nord e viabilità in tilt anche in A10 poco prima del bivio per l’A26 sia per chi proviene da Savona sia per chi lo fa da Genova.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]