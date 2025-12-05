venerdì 5 Dicembre 2025
Camporosso, caccia al ladro con il rischio Far West, oggi vertice con Prefetto

ladroCamporosso (Imperia) – Cresce la tensione dopo la raffica di furti segnalati nelle ultime settimane nelle abitazioni della zona e cresce il pericolo che la mobilitazione dei residenti, che hanno attivato ronde e gruppi “di controllo” si trasformi in giustizia sommaria.
Ieri una persona ha rischiato il linciaggio alla foce del Nervia, sospettata di far parte della banda di ladri che imperversa nella zona.
L’uomo, considerato un malvivente, è stato accerchiato e spintonato dopo una rocambolesca fuga nel greto del torrente.
Indagini anche sui colpi di arma da fuoco che sarebbero stati esplosi da una abitazione sulle alture e le forze dell’ordine temono in particolare che proprio le “ronde” possano essere scambiate per ladri in azione, con il rischio che qualcuno pensi di farsi giustizia da solo addirittura sparando come sembra essere già avvenuto.
Non aiutano le fake news su presunto diritto di difendersi con le armi da tentativi di intrusione nelle proprietà recintate.
L’allarme sociale, però, è evidente e il semplice fatto che le persone, esasperate, si riuniscano in gruppi per “sorvegliare” le strade cittadine preoccupa e dovrebbe spingere all’azione chi è preposto alla sicurezza dei Cittadini.
Attesa per oggi, al Centro Falcone e Borsellino di Camporosso, la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Imperia Antonio Giaccari e sollecitato con energia dal sindaco Davide Gibelli, preoccupato sia per l’ondata di furti che non sembra avere tregua e sia per la deriva “da far west” della mobilitazione dei residenti.

