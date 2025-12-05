Genova, rimosso il presidio a Cornigliano: viabilità regolare

Genova – Dopo giorni difficili per i lavoratori in protesta a e per tutti gli abitanti e commercianti della zona di Cornigliano che hanno dovuto fare i conti con disagi e problemi alla viabilità, il presidio in piazza Savio è stato rimosso pochi istanti fa.

Dopo l’incontro a Roma che si è svolto questa mattina con il ministro Urso, la sindaca Salis e il governatore Bucci, da domani i lavoratori riprenderanno le loro regolari attività e anche il traffico torna alla normalità.

Via Cornigliano è stata riaperta, così come piazza Savio e la strada Guido Rossa non sono più sottoposte a chiusure parziali o totali come quelle vissute in questi ultimi giorni.

Si chiudono così cinque giorni molto complicati per il capoluogo, soprattutto dal punto di vista del traffico con lunghe code che hanno interessato la zona del centro-ponente e che hanno avuto anche ripercussioni sul nodo autostradale.

