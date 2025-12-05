venerdì 5 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, rimosso il presidio a Cornigliano: viabilità regolare
Notizie LiguriaGenovaCronacaCorniglianoNotizie in evidenza

Genova, rimosso il presidio a Cornigliano: viabilità regolare

Redazione Liguria
0

via corniglianoGenova – Dopo giorni difficili per i lavoratori in protesta a e per tutti gli abitanti e commercianti della zona di Cornigliano che hanno dovuto fare i conti con disagi e problemi alla viabilità, il presidio in piazza Savio è stato rimosso pochi istanti fa.
Dopo l’incontro a Roma che si è svolto questa mattina con il ministro Urso, la sindaca Salis e il governatore Bucci, da domani i lavoratori riprenderanno le loro regolari attività e anche il traffico torna alla normalità.
Via Cornigliano è stata riaperta, così come piazza Savio e la strada Guido Rossa non sono più sottoposte a chiusure parziali o totali come quelle vissute in questi ultimi giorni.
Si chiudono così cinque giorni molto complicati per il capoluogo, soprattutto dal punto di vista del traffico con lunghe code che hanno interessato la zona del centro-ponente e che hanno avuto anche ripercussioni sul nodo autostradale.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Mercatale Genova

Genova, domani torna il ‘Mercatale’ in piazza De Ferrari

Eventi
Volo Genova-Madrid Volotea

Aeroporto, al via i voli diretti Genova-Madrid: info e modalità

Cronaca
coda autostrada A10

Autostrade, incidente in A26: un ferito e lunghe code

Cronaca
albaro incidente via De Gaspari 5 dicembre 2025

Genova, grave incidente ad Albaro, motociclista in codice rosso

Cronaca