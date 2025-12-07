Savona, Ponte delle Pile, polemiche sulla possibile demolizione

Savona – Il ritrovato Ponte delle Pile potrebbe essere demolito per i lavori di messa in sicurezza del Letimbro. Fanno discutere, specie sui social, le voci di una possibile demolizione dei ritrovamenti archeologici effettuati durante i lavori sull’antico letto del fiume che attraversa la città. Il ritrovamento di una arcata di quello che potrebbe essere il Ponte delle Pile (o delle Pille) aveva suscitato grande emozione, considerato che la costruzione, risalente al medioevo, è oggetto di studi da tempo immemorabile, ed ora le voci di un suo probabile abbattimento suscitano proteste e polemiche ma anche appelli alla Sovrintendenza dei Beni archeologici che dovrebbe invece tutelarla.

Esperti ed appassionati di storia savonese invocano alla conservazione e c’è chi si chiede perché non si possa invece creare un parco “a tema” che possa richiamare turisti e celebrare la storia della città.

I lavori per la messa in sicurezza del Letimbro sono certamente importanti ma in molti credono che si debbano rispettare anche le vestigia dei tempi che furono, specie se si tratta di monumenti di epoca medioevale come sembra sia la campata del presunto ponte.

(foto da Facebook)