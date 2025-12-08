Genova, uomo travolto e ucciso sui binari a Quarto: circolazione ferroviaria bloccata

Genova – Un uomo è stato investito sui binari nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 dicembre, nei pressi della stazione ferroviaria di Genova Quarto dei Mille. É accaduto intorno alle ore 14.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. In tal senso, saranno ascoltate le testimonianze delle persone presenti e visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi della stazione. La persona travolta, un anziano, sarebbe deceduta.

Circolazione ferroviaria completamente in tilt sulla linea Genova-La Spezia. Per consentire lo svolgimento dei soccorsi e degli accertamenti necessari, infatti, il traffico è stato immediatamente bloccato e i treni hanno iniziato a subire limitazioni di percorso, ritardi e cancellazioni.

