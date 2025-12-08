lunedì 8 Dicembre 2025
San Lorenzo al Mare, cane azzanna alla testa bambina sulla spiaggia

rottweilerSan Lorenzo al Mare (Imperia) – Una bambina azzannata al volto mentre si trovava sulla spiaggia con i genitori. Tragedia sfiorata, questa mattina e momenti di panico per una bambina che è stata improvvisamente assalita da un grosso cane che passeggiava con i padroni sull’arenile.
I testimoni hanno riferito di aver visto l’animale che passava tranquillamente vicino alla bambina che giocava sulla sabbia quando, improvvisamente e senza nessun segno premonitore, si è avventato sulla bambina azzannandola alla testa.
Tra le grida terrorizzate dei presenti i genitori della bambina si sono gettati sull’animale cercando di strappare la piccola dalle sue terribili fauci e altre persone chiamavano il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto e l’intervento dei soccorritori.
La bambina ha riportato ferite terribili al viso ed era una maschera di sangue quando è arrivata l’ambulanza del 118 che l’ha prelevata e trasferita d’urgenza in ospedale.
All’arrivo delle forze dell’ordine sono stati identificati i proprietari del cane e denunciati.
Durante l’aggressione si è diffuso il panico sulla spiaggia dove altri bambini stavano giocando e potevano essere aggrediti.

