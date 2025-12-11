Natale Evangelico alla chiesa Bet El di corso Perrone

Genova – Il Consiglio delle Chiese e Opere Evangeliche di Genova (CCE) ha organizzato la Festa di Natale – aperta a tutta la cittadinanza – che si terrà presso la chiesa Bét El Genova, in corso Perrone 20, sabato 13 dicembre, alle ore 15:30.

La partecipazione è gratuita e la struttura dispone di ampio parcheggio gratuito, così da facilitare l’accesso alle famiglie con bambini e a chi arriva da fuori quartiere.

Un pomeriggio di festa caratterizzato da un’atmosfera calorosa e accogliente, pensata in modo particolare per i più piccoli ma aperta a persone di ogni età.

Sono previsti giochi, animazione, baby dance e una merenda gratuita per tutti, per vivere insieme la gioia e la condivisione tipiche del Natale.

Nel corso della festa ci sarà anche un momento divertente e ricco di significato, che coinvolgerà non solo i bambini ma anche gli adulti.

Un’occasione per riflettere insieme sul senso del Natale in modo semplice, dinamico e accessibile a tutti, all’insegna dell’amicizia, della comunità e della speranza.