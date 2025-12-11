giovedì 11 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaNatale Evangelico alla chiesa Bet El di corso Perrone
Notizie LiguriaGenovaCronacaEventiQuartieriCornigliano

Natale Evangelico alla chiesa Bet El di corso Perrone

Redazione Liguria
0

Natale alberoGenova – Il Consiglio delle Chiese e Opere Evangeliche di Genova (CCE) ha organizzato la Festa di Natale – aperta a tutta la cittadinanza – che si terrà presso la chiesa Bét El Genova, in corso Perrone 20, sabato 13 dicembre, alle ore 15:30.
La partecipazione è gratuita e la struttura dispone di ampio parcheggio gratuito, così da facilitare l’accesso alle famiglie con bambini e a chi arriva da fuori quartiere.
Un pomeriggio di festa caratterizzato da un’atmosfera calorosa e accogliente, pensata in modo particolare per i più piccoli ma aperta a persone di ogni età.
Sono previsti giochi, animazione, baby dance e una merenda gratuita per tutti, per vivere insieme la gioia e la condivisione tipiche del Natale.
Nel corso della festa ci sarà anche un momento divertente e ricco di significato, che coinvolgerà non solo i bambini ma anche gli adulti.
Un’occasione per riflettere insieme sul senso del Natale in modo semplice, dinamico e accessibile a tutti, all’insegna dell’amicizia, della comunità e della speranza.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ansaldo energia sciopero

Ansaldo Energia, Salis salva la commessa che stava per essere trasferita...

Cronaca

Savona, cambia la sosta a pagamento di Tpl, ecco le novità

Cronaca
corteo antifascista 24 aprile 2025

Genova, sabato nuovo corteo antifascista: orario e zona coinvolta

Cronaca
Just Balilla

Genova, la nota stampa del Just Balilla dopo i casi di...

Cronaca