Ventimiglia, fiamme sul tetto di una abitazione a Bevera

Ventimiglia (Imperia) – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incendio divampato questa sera sul tetto di una abitazione in località Bevera, frazione di Ventimiglia.

I vigili del fuoco sono accorsi in via Maneira a seguito dell’allarme lanciato da alcuni residenti che hanno visto fumo e fiamme uscire dalla copertura dell’abitazione.

I pompieri hanno evacuato lo stabile e poi hanno spento le fiamme che hanno danneggiato in modo rilevante la struttura che ha praticamente perso il tetto.

In corso le verifiche sulla stabilità e la ricerca delle cause del rogo che potrebbe essere stato causato da un corto circuito o dal surriscaldamento di una canna fumaria.

I residenti dell’edificio dovranno trascorrere la notte fuori casa

Foto di Archivio