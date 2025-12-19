venerdì 19 Dicembre 2025
Ventimiglia, fiamme sul tetto di una abitazione a Bevera

Redazione Liguria
0

incendio tetto Pontedecimo 11 dicembre 2022Ventimiglia (Imperia) – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incendio divampato questa sera sul tetto di una abitazione in località Bevera, frazione di Ventimiglia.
I vigili del fuoco sono accorsi in via Maneira a seguito dell’allarme lanciato da alcuni residenti che hanno visto fumo e fiamme uscire dalla copertura dell’abitazione.
I pompieri hanno evacuato lo stabile e poi hanno spento le fiamme che hanno danneggiato in modo rilevante la struttura che ha praticamente perso il tetto.
In corso le verifiche sulla stabilità e la ricerca delle cause del rogo che potrebbe essere stato causato da un corto circuito o dal surriscaldamento di una canna fumaria.
I residenti dell’edificio dovranno trascorrere la notte fuori casa
Foto di Archivio

