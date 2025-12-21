Albenga, atti vandalici, sindaco Tomatis: forze dell’ordine sotto organico

Albenga (Savona) – Poche risorse per combattere il disagio e forze dell’ordine in numero inadeguato per garantire la sorveglianza del territorio. Sono durissime le parole del sindaco Riccardo Tomatis nell’affrontare le problematiche legate ai ripetuti atti di vandalismo registrati nella cittadina del savonese.

Secondo il primo cittadino di Albenga ci sono sempre meno risorse stanziate dal governo centrale e locale per la lotta al disagio sociale e questo non può che avere effetti sull’aumento di fenomeni di dipendenza e di microcriminalità e inoltre le forze dell’ordine che sono chiamate a prevenire e combattere gli illeciti sono sotto organico costante e con sempre meno mezzi e uomini a disposizione.

Secondo Tomatis questo non significa in alcun modo giustificare i fatti accaduti ma risulta necessario interrogarsi seriamente su come si possa intervenire in maniera efficace con mezzi e uomini sempre sotto il livello minimo necessario.

Non una critica a chi è preposto a questo tipo di interventi e che invece va lodato per l’impegno straordinario messo nel proprio lavoro ma ricordando che troppo spesso si fanno leggi costruite più per finalità di propaganda che per essere realmente applicabili ed efficaci