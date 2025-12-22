Allerta Gialla per neve in Liguria, in arrivo ondata di maltempo

Liguria – Scatterà alle 13 di oggi, luedì 22 dicembre, per concludersi alla mezzanotte, la nuova Allerta Gialla per neve sulle zone interne di A (Ponente) e su D (Versanti padani di ponente). Torna il maltempo che interesserà soprattutto il centro-ponente della regione.

Secondo le previsioni di Arpal i fenomeni saranno più diffusi sul centro-ponente, deboli in mattinata, con intensificazione fino a localmente moderata dalle ore centrali, e cumulate significative in serata. La quota neve è in calo sulle Alpi Marittime con nevicate moderate o localmente forti in serata.

Nell’entroterra savonese sono attese nevicate deboli sulle zone sensibili, con presenza di neve bagnata e nevischio.

Sul centro e levante della regione i fenomeni saranno meno intensi con deboli piogge sparse dal pomeriggio.

I fenomeni proseguiranno nella notte tra lunedì e martedì, con attenuazione nella giornata di martedì, per proseguire con una settimana grigia e piovosa.

