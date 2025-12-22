lunedì 22 Dicembre 2025
Calice Ligure, incidente stradale in piazza Cesio, ferito un motociclista

ambulanza soccorsiCalice Ligure (Savona) – Grave incidente stradale, questa mattina, poco prima delle 7 in piazza Cesio. Per cause ancora da accertare un’auto ed una moto si sono scontrate con violenza nel centro del paese.
Ad avere la peggio l’uomo alla guida del mezzo a due ruote, un 61enne, che è caduto rovinosamente a terra riportando diverse gravi ferite.
Subito soccorso dai passanti e poi dal personale medico e sanitario di automedica e ambulanza, il centauro è stato trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
In corso la ricostruzione dell’incidente e delle responsabilità.
Il motociclista risulta ricoverato in ospedale in codice giallo e i medici stanno eseguendo alcuni esami per accertare eventuali lesioni gravi

