Calice Ligure, incidente stradale in piazza Cesio, ferito un motociclista

Calice Ligure (Savona) – Grave incidente stradale, questa mattina, poco prima delle 7 in piazza Cesio. Per cause ancora da accertare un’auto ed una moto si sono scontrate con violenza nel centro del paese.

Ad avere la peggio l’uomo alla guida del mezzo a due ruote, un 61enne, che è caduto rovinosamente a terra riportando diverse gravi ferite.

Subito soccorso dai passanti e poi dal personale medico e sanitario di automedica e ambulanza, il centauro è stato trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

In corso la ricostruzione dell’incidente e delle responsabilità.

Il motociclista risulta ricoverato in ospedale in codice giallo e i medici stanno eseguendo alcuni esami per accertare eventuali lesioni gravi