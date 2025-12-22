Ceranesi, casa in fiamme all’alba: tre persone all’ospedale

Ceranesi (Genova) – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina a Ceranesi, dove un’abitazione ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. L’area è stata messa in sicurezza e successivamente sono iniziate le operazioni di spegnimento delle fiamme, che sono durate diversi minuti.

All’interno dell’abitazione in questione erano presenti tre persone: sono state tutte trasportate in codice rosso, quello più grave, all’ospedale San Martino di Genova. Una di loro avrebbe inalato del fumo e le sue condizioni sarebbero considerate più gravi rispetto a quelle delle altre persone coinvolte.

In corso gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto e cosa abbia fatto scaturire l’incendio.

