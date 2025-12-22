Rapina a mano armata in gioielleria a Portofino, arrestato un uomo

Portofino (Genova) – A seguito di lunghe indagini condotte dalle forze dell’ordine, un uomo è stato arrestato perché ritenuto uno dei responsabili della rapina a mano armata che si è verificata lo scorso mese di agosto nei pressi di una gioielleria a Portofino.

Quel giorno due persone a mano armata e con il volto coperto erano entrate nella gioielleria Cusi minacciando i dipendenti. Dopo essersi fatti consegnare oggetti preziosi e gioielli erano fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

L’uomo è stato fermato per un controllo nei pressi della stazione Centrale di Milano. Oltre a risultare irregolare sul territorio italiano, il suo profilo è risultato compatibile con quello di una delle persone ricercate per l’episodio.

A quel punto è scattato l’arresto e il trasferimento presso il carcere di San Vittore a Milano, mentre proseguono le indagini per individuare le altre persone che hanno partecipato alla rapina.

