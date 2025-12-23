martedì 23 Dicembre 2025
Autostrade, mezzo in avaria in A7: traffico in tilt

Redazione Liguria
Coda Autostrada A7Ronco Scrivia (Genova) – Traffico in tilt nel primo pomeriggio di oggi lungo la carreggiata che viaggia in direzione Genova dell’A7.
La causa è un mezzo in avaria nel tratto di strada dove è presente il restringimento di carreggiata tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia e dove il traffico viaggia lungo una sola corsia per senso di marcia. Questo, come si può ben immaginare, ha mandato completamente nel caos la circolazione.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale di Autostrade, mentre le code risultano in notevole aumento e hanno raggiunto una lunghezza di circa 5 chilometri.
L’invito per automobilisti e autotrasportatori che devono percorrere il tratto è quello di uscire presso il casello di Isola del Cantone e fare rientro a Ronco Scrivia.
